Zeichen für die Veranstaltungsbranche Lichtaktion von PULS erleuchtet BR-Funkhaus in München

PULS unterstützt die lokale Kulturszene

Die symbolische Aktion soll ein Zeichen der Solidarität mit der gesamten Veranstaltungsbranche sein, die sich während der Corona-Pandemie durch den Wegfall fast aller Events in ihrer Existenz bedroht sieht. Mit einem Gesamtangebot an Aktionen unterstützt PULS unter dem Motto "Support your local …" seit Beginn der Pandemie die heimische Musikszene, rückt die Sorgen und Lebenswelten lokaler Veranstalterinnen und Veranstalter ins Licht und versucht, allen wehmütigen Fans von Livemusik ein kleines bisschen Konzert-Feeling zurückzugeben. So war das Newcomer-Förderformat PULS Startrampe den ganzen Sommer lang unter dem Motto "Support your local Lieblingfestival" mit Festival-Veranstalterinnen und Bands auf Tour durch Bayern und mischt aktuell bei "Support your local Lieblingsclub" in der bayerischen Clubkultur gemeinsam mit heimischen Acts und Clubbetreiberinnen mit. Außerdem sind seit Beginn der Pandemie im PULS Radio mindestens 50% der Zeit Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum zu hören.