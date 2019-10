In Erlangen und München PULS Festival: Die heißesten Musik-Acts 2019

Das Line-Up für das PULS Festival 2019 steht: Am 29. November und 30. November holt PULS, das junge Angebot des Bayerischen Rundfunks, eine Auswahl der derzeit angesagtesten Acts in die legendären Orchesterstudios des Münchner Funkhauses und – im fünften Jahr in Folge – ins E-Werk in Erlangen.

Neben einigen nationalen und internationalen Durchstartern sind dieses Jahr die Indie-Rocker von Bombay Bicycle Club, die Südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou und der erst kürzlich mit dem New Music Award der jungen Wellen der ARD ausgezeichnete Musiker MAJAN in beiden Städten zu hören. Das Münchner Rundfunkorchester wird die Berliner Künstlerin Lisa Morgenstern begleiten und das erste Mal im Rahmen des PULS Festivals auch in Erlangen auftreten. Die begehrten Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die aktuell besten Acts und neuen Hypes live und nah erleben, in einem besonderen Setting noch bevor sie die großen Hallen füllen – dafür steht das Live-Musik-Event bereits seit 17 Jahren. Auch dieses Jahr holt die PULS Musikredaktion am 29. November im E-Werk in Erlangen und am 30. November im BR-Funkhaus in München Künstlerinnen und Künstler und diverse Bands auf die Bühne, die aktuell viele Musikfans begeistern.

Bombay Bicycle Club

Die Londoner Indie-Helden von Bombay Bicycle Club feiern nach einer längeren Pause ihr großes Comeback! Ihr letztes Album "So Long, See You Tomorrow" stieg 2014 in Großbritannien auf Platz eins und bescherte der Band weltweit ausverkaufte Hallen. Kommendes Jahr erscheint das neue Album "Everything Else Has Gone Wrong". Für alle Fans gibt es bereits im November auf dem PULS Festival einen Vorgeschmack darauf.

Alice Phoebe Lou

Mit 19 Jahren ist Alice Phoebe Lou aus ihrer Heimat Südafrika mit nichts als ihrer Gitarre nach Berlin gezogen, um dort ihrer Leidenschaft nachzugehen: Straßenmusik. Obwohl sie mittlerweile Hallen füllt, schon mit "Sugar Man" Sixto Rodriguez eine Arena-Tour gespielt hat und mit ihrem Song "She" bereits in der Kategorie "Best Original Song" für einen Oscar nominiert war, bleibt sie den Berliner Straßen treu. Nun bringt Alice Phoebe Lou ihren avantgardistischen Jazzy-Indie-Rock auf die Bühnen des PULS Festival.

Duo Electric Guest

Das kalifornische Duo Electric Guest weiß, wie Elektropop live klingen muss. Eingängige Beats, dazu Orgeln, Gitarre und die fantastische Stimme von Sänger Asa Taccone werden das Publikum auf dem PULS Festival begeistern.

Lisa Morgenstern mit dem Münchner Rundfunkorchester

Definitiv ein Pflichttermin beim PULS Festival 2019 ist der Auftritt von Lisa Morgenstern mit dem Münchner Rundfunkorchester. Die Berlinerin mit bulgarischen Wurzeln mixt düstere Synthieklänge mit verspielten Pianomelodien und überzeugt durch ihre durchdringende Stimme.

Trio Pauls Jets

Österreich wird dieses Jahr von Pauls Jets vertreten: Das Trio schafft seit 2018 ein eigenes Universum aus Sehnsucht, Widerstand und Ekstase und hält dabei nicht viel von Kommerz und Spielregeln. Für Wanda haben Pauls Jets schon Support gespielt und In Österreich werden sie als heißer Export gehandelt. Höchste Zeit für die Wiener, die Bühnen der Festivals in Erlangen und München aufzumischen.

Angela Aux

Angela Aux, der eigentlich Flo Kreier heißt, beeinflusst seit Jahren die Münchner Musik- und Kunstszene. Nach mehr als zehn Jahren musikalischen Schaffens kommt er mit seinen verträumten Sounds, seiner ruhigen Stimme und immer der richtigen Prise Sehnsucht zum PULS Festival 2019.

Das komplette Line-Up im Überblick:

Bombay Bicycle Club | Alice Phoebe Lou | Electric Guest | Yellow Days | Lisa Morgenstern und das Münchner Rundfunkorchester | MAJAN | International Music | SEDA | Angela Aux | Umme Block | Pauls Jets | Endlich Rudern |

Alle Informationen zum PULS Festival 2019 Einlass: 29.11. in Erlangen um 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr, E-Werk, Fuchsenwiese 1

Tickets: http://pulsfestival.de

Ermäßigter Eintritt: 26,00 € - Schüler- und Studentenrabatt inkl. VVK-Gebühr

Regulärer Eintritt: 30,00 € inkl. VVK-Gebühr



Einlass: 30.11. in München um 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr, BR-Funkhaus, Rundfunkplatz 1 Tickets gibt es unter: http://pulsfestival.de

Ermäßigter Eintritt: 26,00 € - Schüler- und Studentenrabatt inkl. VVK-Gebühr

Regulärer Eintritt: 32 € inkl. VVK-Gebühr