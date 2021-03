Neuer Podcast ab 24.3. Tipps für die Karriere in BR-Coaching-Podcast

Jede Folge ist eine live mitgeschnittene Coachingsession, in der ein reales Problem aus dem Berufsalltag besprochen wird – ein Podcast, den es in dieser Art noch nicht im deutschsprachigen Raum gibt. Ganz offen erzählen die Gecoachten von Situationen und Begegnungen aus ihrem Berufsalltag. Dabei geht es um Weiterentwicklung, Selbstzweifel, Durchsetzungsvermögen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gecoacht werden sowohl Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, Selbstständige, Gründerinnen und Gründer als auch Angestellte und Führungskräfte. Gemeinsam erarbeiten Coach und Coachee praktische Lösungsansätze, die die Hörerinnen und Hörer dann ebenfalls in ihrem Berufsleben anwenden können.