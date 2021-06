Stadt.Stadt.Chancen Online-Umfrage zur ARD-Themenwoche

Explodierende Immobilienpreise in den Städten oder Versorgungsengpässe auf dem Land? Wie muss sich das Leben in den Zentren und in der Peripherie verändern, so dass die Menschen dort weiter glücklich sein können? Damit befasst sich die ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November 2021 unter Federführung des Bayerischen Rundfunks.

Im Vorfeld will die ARD herausfinden, wie die Bevölkerung die Zukunftsperspektive ihrer eigenen Lebensräume sieht und hat zusammen mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und dem Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, eine Online-Umfrage zu den Visionen der Menschen für ihr Leben in der Stadt und auf dem Land gestartet.

Unter www.stadtlandchancen.de haben ab sofort alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen. Angeregt durch verschiedene animierte Zukunftsszenarien können die Befragten eine Vorstellung von der Zukunft entwickeln und sich darüber eine Meinung bilden. Die Szenarien stammen aus den Themenfeldern "Wohnen und Bauen", "Versorgung und Zusammenhalten" und "Pendeln und Arbeiten".

Die Teilnehmenden können sich mit ihren persönlichen Erfahrungen im Rahmen der Umfrage auch direkt an die ARD wenden. Ihre Geschichten fließen dann gegebenenfalls in Sendungen und Berichte in Fernsehen, Hörfunk und Online-Angeboten der ARD ein.

Mit der Umfrage Stadt.Land.Chancen wollen acatech, das Fraunhofer CeRRI und die ARD erforschen, welche individuellen Wünsche die Bürgerinnen und Bürger an das zukünftige Leben in urbanen und ländlichen Gebieten haben. Die Studienergebnisse werden im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?" zwischen 7. und 13. November 2021 veröffentlicht und sie erscheinen zeitgleich in Form einer wissenschaftlichen Publikation.

Über das Kooperationsprojekt

Das Projekt entstammt einer gemeinsamen Idee von acatech, CeRRI des Fraunhofer IAO und dem Bayerischen Rundfunk. acatech und CeRRI wurden zur Erstellung der Zukunftsbilder und der Website www.stadtlandchancen.de mit Mitteln aus dem Wissenschaftsjahr 20/21 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt.