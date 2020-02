Österreichischer Filmpreis 2020 Drei Auszeichnungen für BR/ARTE-Kinokoproduktion "Little Joe"

Die BR/ARTE-Kinokoproduktion "Little Joe" ist mit drei Österreichischen Filmpreisen in den Kategorien bester Schnitt (Karina Ressler), bestes Szenenbild (Katharina Wöppermann) und beste Maske (Heiko Schmidt) ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseurin Jessica Hausner erzählt vom Zweifel an der Wirklichkeit und vom Verlust von Identität: Eine Mutter hat Angst, ihren Sohn zu verlieren und verliert dabei sich selbst. Hauptdarstellerin Emily Beecham hatte bereits bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes den Preis als beste Darstellerin erhalten.

"Little Joe" ist derzeit in den deutschen Kinos zu sehen. Der Österreichische Filmpreis wird von der Akademie des Österreichischen Films vergeben, die Preisverleihung fand am 30. Januar 2020 in Niederösterreich statt.

Inhalt "Little Joe"

Die alleinerziehende Mutter und Wissenschaftlerin Alice (Emily Beecham) hat sich voll und ganz ihrem Beruf verschrieben. Als Botanikerin hat sie eine purpurrote Blume erschaffen, die eine ganz einzigartige Wirkung hat – bei idealer Raumtemperatur und ausreichender Zuwendung macht ihr Duft die Menschen glücklich! Heimlich nimmt Alice eine der Pflanzen für ihren 13-jährigen Sohn Joe (Kit Connor) mit nach Hause, sie nennen sie "Little Joe". Doch je weiter die geheimnisvolle Blume wächst, desto mehr verändern sich die Menschen in Alices Umfeld. Ihr Verdacht wird zunehmend stärker, dass ihre Schöpfung womöglich nicht so harmlos und glückverheißend ist, wie es ursprünglich geplant war….

Filminfos Regie: Jessica Hausner



Drehbuch: Jessica Hausner, Geraldine Bajard



Darsteller: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Jessie Mae Alonzo, David Wilmot, Phénix Brossard, Lindsey Duncan u.a.



Redaktion: Cornelia Ackers (BR), Carlos Gerstenhauer (BR), Monica Lobkowicz (BR/ARTE)



Produktion: coop99 filmproduktion (Produzenten: Bruno Wagner, Jessica Hausner, Martin Gschlacht),The Bureau (Produzenten: Bertrand Faivre, Gerardine O‘Flynn) und Essential Films (Produzent: Philippe Bober), in Koproduktion mit ORF, BBC Films, Bayerischer Rundfunk, in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von Österreichisches Filminstitut, FISA, BFI, Eurimages, Filmfonds Wien, Medienboard Berlin-Brandenburg, Land Niederösterreich



Kinostart: 9. Januar 2020