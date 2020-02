Trimediales Projekt von BAYERN 3 und der Abendschau Publikumsaktion #NichtWurscht: Themen, die Bayern bewegen

Verlangen wir zu viel von unseren Kindern? Dürfen wir in Zeiten des Klimawandels noch Ski fahren? Sind unsere Lebensmittel zu billig? Was regt die Menschen in Bayern auf? Welche Themen sind eben "nicht wurscht"? Im Rahmen der gleichnamigen neuen Publikumsaktion von BAYERN 3 und der "Abendschau" sind BAYERN 3-Moderatorin Kadda Gehret und die Korrespondentinnen und Korrespondenten des BR in ganz Bayern unterwegs und diskutieren mit den Menschen vor Ort.

Start ist am Donnerstag, 6. Februar 2020, in Aschaffenburg. Danach findet die Aktion wöchentlich in unterschiedlichen Regionen des Freistaats statt und wird im Programm von BAYERN 3 und in der Abendschau im BR Fernsehen begleitet.

"#NichtWurscht" ist ein trimediales Projekt von BAYERN 3 mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks und der "Abendschau" im BR Fernsehen. Die Idee: Das Publikum entscheidet über die Inhalte von "#NichtWurscht". Jeder kann sein Anliegen zum Thema für ganz Bayern machen und es unter bayern3.de/nicht-wurscht hochladen. Diskutiert werden kann es dann im Netz, im Radio, im Fernsehen oder direkt vor der eigenen Haustür.

BAYERN 3-Moderatorin Kadda Gehret ist immer dabei: "Als Kind war ich total begeistert, wenn der lokale Radiosender die aktuelle Temperatur in unserem kleinen Dorf durchgegeben hat. Weil ich wusste, wie schön es sich anfühlt, wenn sich der Lieblingssender für den eigenen Ort interessiert, war es mir als Moderatorin auch immer wichtig zu wissen, wo die Hörer herkommen. Für ‚Nicht Wurscht‘ in BAYERN 3 rede ich mit den Leuten darüber, was sie wirklich beschäftigt – auf Augenhöhe – und zwar wortwörtlich, nämlich daheim bei ihnen vor Ort."

Mit Kadda Gehret ist jede Woche einer oder eine der über 54 Regional-Korrespondentinnen und -Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks vor Ort. Diese sind in ganz Bayern zuhause, vom Untermain bis in den Chiemgau, von Lindau bis nach Marktredwitz, und kennen genau das Lebensgefühl der Menschen ihrer Heimat. Gemeinsam sprechen sie mit den Leuten über deren "Nicht-Wurscht"-Thema: nah unverstellt, mittendrin.

Die Aktion im Hörfunk, im Fernsehen und online

"#NichtWurscht" läuft werktags in der BAYERN 3-Sendung "Mensch, Bayern!" von 19 bis 21 Uhr – Aktionstag vor Ort ist jeweils am Donnerstag, immer in einer anderen Region. Auch die Abendschau im BR Fernsehen (werktags von 18.00 bis 18.30 Uhr) begleitet "#NichtWurscht" immer donnerstags mit Geschichten vom "Aktionstag" und gelegentlich mit Vorberichten. Online kann man sich unter bayern3.de/nicht-wurscht oder dem Facebook-Kanal von BAYERN 3 an der Aktion beteiligen.