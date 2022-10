PULS NEW MUSIC AWARD 2022: Ennio ist Newcomer des Jahres

Am heutigen Abend des 27. Oktober 2022 haben die jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk Nova zum 15. Mal gemeinsam den NEW MUSIC AWARD vergeben. Der Preis in der Kategorie "Newcomer:in des Jahres" geht in diesem Jahr an Ennio aus München, der von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, ins Rennen geschickt worden war. Die "Durchstarter des Jahres" sind ClockClock aus Mannheim. Mit dem Wettbewerb unterstützt die ARD die junge Musikszene in Deutschland.

Im Rahmen eines Musikfilms, der in einer Radioversion parallel deutschlandweit im Radio ausgestrahlt wurde, stellten die beteiligten Sender am Donnerstagabend die vielversprechendsten Newcomer Deutschlands vor. Damit machen die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova auch 2022 – in einem Jahr, in dem selbst renommierte Acts Konzerte und Touren absagen müssen – wieder deutlich, dass die Unterstützung junger Musikerinnen und Musiker aus Deutschland weiterhin zu ihren Kernaufgaben gehört.

Auszeichnung für Ennio

Das Jury-Voting für die Kategorie "Newcomer:in des Jahres", an dem neben Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Sender auch die externen Jurorinnen Leony, Luna und Juror Louis Hofmann oder teilnahmen, konnte der von PULS (BR) nominierte Ennio aus München für sich entscheiden.

Ennio macht bereits seit einigen Jahren Musik, im Jahr 2020 hat er sich entschieden, seine Musik in Zukunft mit deutschen Texten zu veröffentlichen. Mit seiner Debüt-EP "stundenull" konnte er in diesem Jahr die ersten größeren Erfolge feiern, es folgten Support-Touren mit den Bands Jeremias und Provinz. Ende November wird seine zweite EP "Nirvana" erscheinen, im Dezember folgen dann die ersten eigenen Konzerte, die bereits mehrmals in größere Clubs und Hallen verlegt wurden.

Mit dem Gewinn des NEW MUSIC AWARDS hat Ennio auch wegen des starken Teilnehmerfeldes nicht gerechnet: "Die anderen Acts waren alle sehr krass, es war ein offenes Spiel. Umso mehr freue ich mich. Das ist mein allererster Award und es ist schön, wenn man dadurch das Feedback bekommt, auf dem richtigen Weg zu sein."

Andy Barsekow, Produktleiter der "PULS Startrampe", ist von seiner Musik und dem größer werdenden Erfolg begeistert: "Wir sind super glücklich, dass Ennio den Preis mit nach Hause nehmen darf. PULS unterstützt ihn seit seiner Anfangszeit, und umso mehr freuen wir uns, dass sein kreatives Schaffen immer größere Wellen schlägt und nun mit dem NEW MUSIC AWARD 2022 belohnt wird."

ClockClock sind Durchstarter des Jahres

Der NEW MUSIC AWARD in der Kategorie "Durchstarter:in des Jahres" geht in diesem Jahr an ClockClock aus Mannheim. ClockClock sind Sänger Bojan Kalajdzic und die beiden Produzenten Fabian Fieser und Mark Vonsin. Seit 2017 machen die drei gemeinsam Musik. 2022 kam mit "Sorry" der erste große Erfolg unter dem eigenen Namen. Mit "Someone Else" hat das Trio vor kurzem eine neue Single veröffentlicht, bevor Anfang 2023 eine EP und im April eine Tour folgen werden.

Die beteiligten Sender werden die Karrieren von Ennio und ClockClock im nächsten Jahr in ihren Programmen und Online-Formaten weiter begleiten und unterstützen.

Der Musikfilm "NEW MUSIC AWARD 2022" ist weiterhin in der ARD Mediathek abrufbar.

Das waren die Nominierten als "Newcomer:in des Jahres": Ennio aus München, nominiert von PULS (BR)

Frederico aus Bautzen, nominiert von MDR SPUTNIK (MDR)

Jiska aus Stuttgart, nominiert von Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio)

Lucifer XO aus Hannover, nominiert von Bremen NEXT (RB)

M. Byrd aus Wadern, nominiert von UNSERDING (SR)

Pantha aus Mannheim, nominiert von DASDING (SWR)

Philine Sonny aus Unna, nominiert von 1LIVE (WDR)

Rumelis aus Frankfurt/Main, nominiert von YOU FM (HR)

Sharaktah aus Ketelsbüttel, nominiert von N-JOY (NDR)

Zsá Zsá aus Berlin, nominiert von FRITZ (RBB)