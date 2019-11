YouTube-Format von PULS Nadine Hadad als dritte Reporterin bei PULS Reportage

Nadine Hadad:

Nadine Hadad ist in Berlin geboren und in Charlottenburg aufgewachsen. Bereits als Teenager war sie als Kinder- und Jugendreporterin im Programm von KiKA zu sehen, wo sie unter anderem als Reporterin für den Tigerenten Club unterwegs war und sogar Kanzlerin Angela Merkel interviewen durfte. Ihr Studium in Kommunikationsmanagement hat sie in Berlin absolviert, als Studentin für Sony Music gearbeitet und war nach dem Studium bei Universal Music tätig. Zuletzt war sie Reporterin bei Radio Fritz und hat Kinder-Science-Shows für das Deutsche Zentrum für Luft- & Raumfahrt moderiert. Für "PULS Reportage" ist sie von Berlin nach München gezogen.



Ariane Alter:

Ihre Moderationskarriere begann Ariane Alter beim Radiosender Jam FM in Berlin. Danach zog es die Berlinerin früh vor die Kamera: mit Jobs bei MTV, RedBull, Nintendo, ZDFneo und PULS hat sie gleich mal alle Themenbereiche abgedeckt, die das U30-Fernsehen so hergibt: Musik, Sport, Games, Politik und Sex. Im YouTube-Format "Das schaffst Du nie!" zeigt sie regelmäßig, dass ihr körperlich so schnell nichts das sprichwörtliche Genick bricht – erst kürzlich holte sie sich mit ihrem Kollegen Sebastian Meinberg den Guinness-Weltrekord für das Moderieren einer 72-stündigen Live-Talkshow. Ihr Sex-Podcast "Im Namen der Hose" für PULS vom Bayerischen Rundfunk wird regelmäßig in den Top-Podcasts Deutschlands gelistet.



Sebastian Meinberg:

Als Diplom-Journalist kennt sich Sebastian Meinberg mit allen Facetten seines Berufs aus: Los ging's mit dem klassischen Kaninchenzüchterverein-Interview beim ersten Praktikum für die Münstersche Zeitung. Es folgten weitere Stationen bei Radio, Zeitung und Fernsehen, bevor er für die TV-Sendung on3-südwild Live-Übertragungen moderierte und anschließend als Moderator des KiKA-Formats "Das Haustiercamp" fungierte. Heute ist er Host und Teamleiter bei "PULS Reportage" vom Bayerischen Rundfunk. Als Ausgleich zum Reporterdasein battlet sich der Mann aus Münster bei "Das schaffst du nie!" regelmäßig und beweist starke Nerven mit ausgefuchsten Taktiken, zuletzt bei einer 72-stündigen Live-Moderation mit Ariane Alter, die ihm den Guinness-Weltrekord einbrachte.