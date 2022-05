Vom BR für KiKA Zweite Staffel der Fantasy-Serie "Mysterium"

Die vier Jugendlichen sind in der zweiten Staffel nicht mehr allein: Luca (Timon Joris Holzmann) weiß jetzt, was er tun muss, um ihnen zu helfen. Er und Leoni (Lea Drinda) sind sich in der Villa von Charlotte (Charlotte Schwab) durch das Spiegel-Portal in der „Anderwelt“ begegnet – während Elif (Safinaz Sattar), David (Johan Korte) und Yussuf (Shadi Eck) außerhalb der Villa nach Lösungen suchen. Großtante Charlotte glaubt Luca jedoch die phantastische Geschichte nicht. Der kleine Junge bleibt bei seinem Rettungsversuch auf sich gestellt.

Die vier Jugendlichen, die wie Avatare in der realen Welt weiter existieren, verwandeln sich dort mehr und mehr in schlechtere Versionen ihrer selbst: rücksichtslos, aggressiv, maulfaul. Sie verweigern jede Hilfe – auch die von Luca. In der "Anderwelt" dagegen lernen sich die Vier aller Unterschiede zum Trotz wirklich kennen, müssen getrennt und doch im Team agieren. Sie kämpfen weiter um Auswege, in einer Welt, die sich mehr und mehr verändert. Aber welche Rolle spielt dabei der mysteriöser Erich Schmidt (Marc Horsemann)? Er setzt Lucas Tante Charlotte unter Druck, ihm die Villa zu verkaufen. Hat er eine Verbindung in die "Anderwelt"? Schmidt beschattet Luca, will ihm den Stein entwenden. Den Stein, der der Schlüssel zur Rettung von Elif, Lea, David und Yussuf sein könnte! Plötzlich überschlagen sich in beiden Welten die Ereignisse. Gibt es für die Vier mit Lucas Hilfe tatsächlich einen Weg zurück in die reale Welt?