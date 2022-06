Konzertreihe für zeitgenössische Musik musica viva des BR stellt neue Spielzeit 2022/2023 vor

Am 23. September eröffnet die musica viva im Prinzregententheater die neue Spielzeit 2022/23 mit einem Gastspiel des National Gugak Center aus Seoul, Südkoreas Hochburg für die traditionelle koreanische Musik und die performativen Künste. Präsentiert wird die königlich-rituelle Ahnenmusik "Jongmyojeryeak" der Joseon-Dynastie, ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Musik, Gesang, Tanz und Kostümen einer seit mehr als 600 Jahren gepflegten konfuzianischen Tradition. Die Deutschlandtournee des National Gugak Center mit den Stationen Berlin, Hamburg, Köln und München findet anlässlich des 50-jährigen Bestehens des deutsch-koreanischen Kulturabkommens statt. Die Ahnenzeremonie "Jongmyojeryeak" wurde 2008 in die Repräsentative UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

räsonanz – Stifterkonzert der Ernst von Siemens Musikstiftung

Nur wenige Tage später, am 29. September, folgt ein weiteres Gastspiel im Prinzregententheater, das die räsonanz – Konzertinitiative der Ernst von Siemens Musikstiftung ermöglicht: Das Orchestre de la Suisse Romande und zwölf Solistinnen und Solisten des Ensemble intercontemporain präsentieren unter der Leitung von Jonathan Nott die Uraufführung eines neuen raum- und zeitgreifenden Werkes der Komponistin Rebecca Saunders, Trägerin des Ernst von Siemens Musikpreises 2019. Das von Ernest Ansermet vor rund 100 Jahren gegründete und in Genf ansässige Orchester bringt außerdem Werke von Pierre Boulez und – erstmals bei der musica viva – von Dieter Ammann nach München.

Neue Werke mit dem Symphonieorchester des BR

In den fünf Konzerten mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks stehen neuere und neueste Arbeiten von Nikolaus Brass [UA], Chaya Czernowin [DE], Milica Djordjević [UA], Pascal Dusapin [DE], Liza Lim, Matthias Pintscher, Francesca Verunelli [UA], Nicolaus Richter de Vroe [UA] und Hans Thomalla [UA] auf dem Programm.

Helmut Lachenmanns Musik für acht Hörner und Orchester "My Melodies", 2018 bei der musica viva unter der Leitung von Peter Eötvös uraufgeführt und anschließend von Sir Simon Rattle mit den Berliner Philharmonikern in Berlin gleich dreimal übernommen, kommt im Juni 2023 nochmals zur musica viva. Das Werk wird dann in seiner finalen Fassung uraufgeführt – vom Komponisten ausgestattet mit einer extensiven Kadenz für die acht Solohörner des BRSO und zusätzlichen Orchestereinschüben – und als Live-Aufnahme auf CD veröffentlicht.