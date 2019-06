musica viva Susanna Mälkki erneut am Pult

Mit drei Konzerten am 5. und 6. Juli 2019 verabschiedet sich die musica viva, die Konzertreihe für zeitgenössische Musik des BR, in die Sommerpause. Auf dem Programm stehen am 5. Juli um 20.00 Uhr im Herkulessaal der Münchner Residenz die Uraufführung von Miroslav Srnkas neuem Orchesterwerk "Speed of Truth", die Deutsche Erstaufführung von Enno Poppes Werk "FETT" und "Dialogue de l’ombre double" von Pierre Boulez. Die finnische Dirigentin Susanna Mälkki leitet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Solist ist der Klarinettist Jörg Widmann.

In zwei Konzerten am 6. Juli im Studio 1 des BR-Funkhauses porträtieren das ensemble mosaik und das Ensemblekollektiv Berlin den Komponisten Enno Poppe.

Susanna Mälkki ist zum wiederholten Mal bei der musica viva zu Gast. Am 5. Juli präsentiert sie um 20.00 Uhr im Herkulessaal mit dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks die Uraufführung von Miroslav Srnkas neuem Werk "Speed of Truth", in dem der Komponist einen Trialog zwischen Chor, Orchester und Soloklarinette, gespielt von Jörg Widmann, entspinnt.

"Spielen Sie es wild und kontrolliert"

"… und nun spielen Sie es wild und kontrolliert", lauteten Pierre Boulez‘ persönliche Worte an Jörg Widmann zu seinem Stück "Dialogue de l’ombre double", dem zweiten Programmpunkt des Abends. Für die live-elektronische Realisierung des "doppelten Schattens" sorgt das SWR Experimentalstudio. Der letzte Teil des Konzerts ist dem neuen Orchesterwerk "FETT" von Enno Poppe gewidmet, das am 10. Mai dieses Jahres in Finnland uraufgeführt wurde und nun erstmals in Deutschland zu hören ist.

"Rundfunk" für neun Synthesizer

Am zweiten Tag des musica viva-Wochenendes liegt der Fokus am Samstag, den 6. Juli, in zwei aufeinander folgenden Konzerten auf dem Berliner Komponisten Enno Poppe. Um 17.00 Uhr kommt im Studio 1 des BR-Funkhauses sein Werk "Rundfunk" für neun Synthesizer nach München, das nach der Uraufführung bei den Donaueschinger Musiktagen 2018 unter anderem beim Huddersfield Contemporary Music Festival, Festival d’Automne à Paris und Ultraschall Berlin aufgeführt wurde. Es spielt das ensemble mosaik.

Anschließend steht um 19.00 Uhr Enno Poppes "Speicher" für großes Ensemble auf dem Programm. Der Komponist selbst dirigiert das Ensemblekollektiv Berlin.

Das Programm des musica viva-Wochenendes im Einzelnen:

Freitag, 5. Juli 2019 | Herkulessaal der Residenz | 20.00 Uhr



MIROSLAV SRNKA [*1975]

Speed of Truth

für Soloklarinette, Chor und Orchester [2018-19]



Kompositionsauftrag der musica viva des Bayerischen Rundfunks mit freundlicher Unterstützung der Freunde des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks e.V.

Uraufführung

PIERRE BOULEZ [1925-2016]

Dialogue de l’ombre double

für Klarinette und Live-Elektronik [1985]

ENNO POPPE [*1969]

FETT

für Orchester [2018-19]



Kompositionsauftrag von Helsinki Philharmonic, Los Angeles Philharmonic Association, Gustavo Dudamel (Music&Artistic Director) und der musica viva des Bayerischen Rundfunks

Deutsche Erstaufführung

Mitwirkende

Jörg Widmann, Klarinette

SWR Experimentalstudio

Chor des Bayerischen Rundfunks

Peter Dijkstra, Choreinstudierung

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Susanna Mälkki, Leitung

Ausstrahlung auf BR-KLASSIK/Hörfunk Das Konzert wird mitgeschnitten und am Mittwoch, 2. Oktober 2019, um 20.05 Uhr auf BR-KLASSIK gesendet.

Samstag, 6. Juli 2019 | Studio 1 im BR-Funkhaus | 17.00 Uhr

ENNO POPPE [*1969]

Rundfunk

für neun Synthesizer [2018]



Kompositionsauftrag des Südwestrundfunks, von Wien Modern, Huddersfield Contemporary Music Festival, Philharmonie Luxembourg, Festival d’Automne à Paris, Acht Brücken/Musik für Köln, Deutschlandfunk Kultur und der musica viva des Bayerischen Rundfunks

Mitwirkende

ensemble mosaik

Arne Vierck, Klangregie

Samstag, 6. Juli 2019 | Studio 1 im BR-Funkhaus | 19.00 Uhr

ENNO POPPE [*1969]

Speicher

für großes Ensemble [2008-2013]

Mitwirkende

Ensemblekollektiv Berlin

Enno Poppe, Leitung