musica viva Musik von Wolfgang Rihm im Video-Livestream

Die musica viva, die Konzertreihe für zeitgenössische Musik des Bayerischen Rundfunks, präsentiert am Dienstag, 8. Dezember 2020 um 20.00 Uhr ein Programm mit Werken von Wolfgang Rihm. Das Konzert wird im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert aus dem Münchner Prinzregententheater übertragen. Mitwirkende sind Tabea Zimmermann, Christian Gerhaher, Tamara Stefanovich und Jörg Widmann sowie Musikerinnen und Musiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hat Stanley Dodds.

Im September hatte die musica viva bereits das Stabat Mater, ein großes Duo für Bariton und Bratsche, zusammen mit Wolfgang Rihms Jagden und Formen präsentiert. Im Konzert am 8. Dezember realisiert die musica viva nun das Programm der Uraufführung der Stabat Mater, beim diesjährigen Musikfest Berlin im September: Es umrahmt das Duo von Tabea Zimmermann und Christian Gerhaher mit zwei Ensemblewerken Wolfgang Rihms, bei denen neben den Musikerinnen und Musikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks auch Tamara Stefanovich und Jörg Widmann als Gastsolisten mitwirken. Das Dirigat von Sphäre nach Studie und Male über Male 2 übernimmt Stanley Dodds.

Das Konzert wird per Video-Livestream am Dienstag, 8. Dezember 2020, um 20.00 Uhr auf br-klassik.de/concert übertragen. BR-KLASSIK sendet den Mitschnitt der Aufführung am Dienstag, 12. Januar 2021, um 20.05 Uhr im Radio.