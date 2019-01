Mozarts "Zaide" 3. Sonntagskonzert des Münchner Rundfunkorchesters

Aus Anlass des Geburtstags von W. A. Mozart lädt das Münchner Rundfunkorchester zu einer besonderen Preziose ein und bringt im 3. Sonntagskonzert am 20. Januar 2019 um 19 Uhr im Münchner Prinzregententheater das Singspielfragment "Zaide" von Wolfgang Amadé Mozart zur konzertanten Aufführung. Die Leitung des hochrangigen Gesamtensembles hat der Alte-Musik-Experte Rinaldo Alessandrini, der bereits mehrere Male beim Münchner Rundfunkorchester zu Gast war und u. a. Mozarts "La finta semplice" zu einer hinreißenden Aufführung gebracht hat. Das Konzert wird live in BR-KLASSIK / Hörfunk übertragen.

In der Titelpartie der "Zaide", der verzweifelten Sklavin, ist die international renommierte schwedische Sopranistin Miah Persson (Foto links) zu erleben. An ihrer Seite, in der Rolle des schmerzlich liebenden Gomatz, wird der englische Tenor Jeremy Ovenden zu hören sein.

Zum Werk

1799 fand Constanze Mozart das Manuskript eines unvollendeten Singspiels ihres Mannes, das erst 1866 uraufgeführt wurde und als eine Art Vorstudie zum zwei Jahre später komponierten heiteren deutschen Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" betrachtet wird. Der Salzburger Hoftrompeter Johann Andreas Schachtner, ein Freund Leopold Mozarts, schrieb das Libretto für das neue Singspiel und verwendete vermutlich dabei das Textbuch "Das Serail“ des Komponisten Sebastiani als Vorlage.

Ähnlich wie bei "Die Entführung aus dem Serail" geht es auch hier um eine – in diesem Fall allerdings gescheiterte – Flucht aus einem Sultanspalast und die Handlung folgt damit dem Genre der seinerzeit beliebten „Türken-Opern“. Ein despotischer Sultan bedrängt eine gefangene Christin, die ihrerseits einen anderen Christen liebt. Man versucht, aus dem Palast des Sultans, dem Serail, zu fliehen, worauf sich das Geschehen dramatisch zuspitzt – getragen von Mozarts wunderbarer Musik, die auch hier als ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Unterdrückung und für mehr Menschlichkeit erscheint.

Programm Wolfgang Amadé Mozart – "Zaide", Deutsches Singspiel in zwei Akten (unvollendet)



Textfassung nach dem “Bozener Textbuch” und dem Libretto-Fragment von Johann Andreas Schachtner, bearbeitet von Werner Oehlmann, sowie nach einer Textvorlage von Anton Rudolph.



Als Ouvertüre erklingt der erste Satz aus W.A. Mozarts Posthorn-Serenade, KV 320

(Adagio maestoso – Allegro con spirito).

Mitwirkende Zaide: Miah Persson, Sopran

Gomatz: Jeremy Ovenden, Tenor

Sultan Soliman: Jörg Schneider, Tenor

Allazim: Nikolay Borchev, Bariton

Osmin: Levente Páll, Bass

Vorsinger der Sklaven / Leibwache: Q-Wan Han, Tenor, (BR-Chor)

Sklaven: Lorenz Fehenberger, Andreas Hirtreiter, Andreas Mogl, Tenor (BR-Chor)

Leibwache: Wolfgang Klose, Werner Rollenmüller, Bass (BR-Chor)



Leitung: Rinaldo Alessandrini

Einführung Um 18.00 Uhr wird im Gartensaal des Münchner Prinzregententheaters eine Einführung angeboten.

Live-Übertragung BR-Klassik überträgt das Konzert am Sonntag, 20. Januar 2019 live ab 19.00 Uhr im Radio.