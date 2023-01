3. Sonntagskonzert des Münchner Rundfunkorchesters Ariane - Oper in fünf Akten von Jules Massenet

Jules Massenet war fasziniert von Themen aus der Antike – und speziell von der Figur der Ariadne (frz.: Ariane), deren Geschichte er als ebenso philosophisch wie poetisch empfand. Im Libretto des Wagnerianers Catulle Mendès fand er die ideale Vorlage für seine Vertonung. Mit charakteristisch dunklen Farben leuchtete er das Schicksal Ariadnes aus, die zugunsten ihrer Schwester Phaidra auf den geliebten Theseus verzichtet. Phaidra wird aber von der umstürzenden Statue des Adonis erschlagen. Ariadne begibt sich daraufhin in die Unterwelt, um Persephone um die Wiederauferstehung ihrer Schwester zu bitten – mit Erfolg. Theseus entscheidet sich aber erneut für Phaidra und verlässt Ariadne an den Ufern von Naxos, die sich daraufhin in die Fluten des Flusses stürzt.

Die Titelpartie der Ariane singt Amina Edris. Die in Ägypten geborene und in Neuseeland aufgewachsene Sopranistin zählt inzwischen zu den jungen Stars der Opernwelt. Mit der Titelrolle in Massenets "Manon" riss sie das Publikum in Paris zu Begeisterungsstürmen hin, und auch als Violetta in Verdis "La traviata" eroberte sie Fachwelt wie Fans.