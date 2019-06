Neue Comedyshow im Ersten "MITTERMEIER!"

"MITTERMEIER!" ist eine neue Comedy-Show vom BR im Ersten mit allen Zutaten, die dem Zuschauer richtig Laune machen. Michael Mittermeier, der Vorreiter der Stand Up Comedy in Deutschland, widmet sich in der ersten Sendung am Donnerstag, 4. Juli 2019, um 23.30 Uhr dem allgegenwärtigen Begriff der "Sicherheit". Vom Terror in den Nachrichten und auf der Straße über Versicherungen für alles und jeden bis zum Anschnallgurt und "Safer Sex": Ring frei für die Absurditäten des Alltags! Unterstützt und pointiert wird sein Stand Up mit News-Elementen und bewegten Bildern auf großen LED-Wänden.