Chor des Bayerischen Rundfunks Großes Mitsingkonzert "cOHRwürmer" – jetzt anmelden!

Es ist wieder soweit: Nach pandemiebedingter Pause lädt der Chor des Bayerischen Rundfunks ein zum großen, beliebten Mitsingkonzert cOHRwürmer – nun erstmals in Franken. Das Mitsingkonzert findet am Sonntag, den 21. Mai, in Kooperation mit den Bamberger Symphonikern in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg statt. Anmeldungen für alle Stimmlagen sind ab sofort möglich. Geprobt und anschließend aufgeführt werden Highlights aus Mendelssohns "Elias" unter der Leitung von Howard Arman.