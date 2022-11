Bayerischer Rundfunk Begeisterte Teilnehmer bei BR-Publikumsaktion "Mitmischen!"

Den BR in seiner ganzen Vielfalt hautnah zu erleben und sich in den unterschiedlichsten Bereichen des BR selbst mit einzubringen, dieses Angebot haben mehr als hundert Mitmischerinnen und Mitmischer angenommen. Sie waren im gesamten Spektrum des BR-Programms im Hörfunk, im Fernsehen und online beteiligt.

Diese Türen öffneten sich an BR-Standorten in allen sieben Regierungsbezirken. Unter anderem konnten Mitmischer Korrespondentinnen und Korrespondenten über die Schulter schauen und selbst journalistisch mitarbeiten. „Das ist sonst nicht möglich, mich interessiert, wie das alles entsteht, was ich höre und sehe“, freut sich eine Teilnehmerin, die die BR-Korrespondentin in Deggendorf begleitete.