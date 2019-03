Bayern 2-WORTSPIELE-Preis 2019 Michel Decar ausgezeichnet

Der Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur Michel Decar ist zum Abschluss des Literatur-Festivals "WORTSPIELE 19" am Freitagabend, 15. März 2019, in München mit dem "Bayern 2-WORTSPIELE-Preis 2019" ausgezeichnet worden. Die Kultur- und Informationswelle des Bayerischen Rundfunks vergab den Literaturpreis in diesem Jahr zum 16. Mal. Die besten Festival-Texte, ein Gespräch mit Michel Decar und die Lesung des preisgekrönten Textes aus seinem Debütroman "Tausend deutsche Diskotheken" sind am Sonntag, 17. März 2019, 12.30 Uhr, in "radioTexte – Das offene Buch" auf Bayern 2 zu hören.