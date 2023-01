BR Podcast "Mia Insomnia": Neue Hörspiel-Mystery-Serie

Zum Inhalt:

Der Podcast "Mia Insomnia" baut auf beliebten Hörspielklassikern auf und modernisiert das Genre mit anspruchsvollem Storytelling wie bei "Stranger Things" oder "Dark": Mia (Julia Gruber) kann die Welt um sich herum nicht ausstehen. Die erfolgreiche Podcasterin ist mit ihrem zynischen Blick auf die unendlichen Krisen und Katastrophen der Gegenwart bekannt geworden – und schaut voller Wehmut auf die Welt ihrer Kindheit zurück, als alles noch besser und einfacher schien. Wie viele andere hat sie damals die Kassetten der Hörspiel-Reihe "Geisterjagd" gehört, eine Serie über drei jugendliche Detektive (Bastian Pastewka, Maresa Sedlmeir, Sebastian Kempf). Doch als scheinbar einzige Person auf der Welt erinnert sie sich an "Insomnia" – eine besonders unheimliche "Geisterjagd"-Folge, in der Doppelgänger aus einem Paralleluniversum die Helden der Serie heimsuchen. Alle, auch die Macher der Hörspiele, schwören: Diese Folge hat nie existiert. Mias Erinnerung an "Insomnia" wird zu einer Obsession und ihre Nachforschungen führen sie an einen Ort aus ihrer Kindheit. Dort passiert das Unglaubliche: Sie findet tatsächlich die Kassette mit "Insomnia" – und noch viel mehr. Denn die darin erzählte Geschichte ist wahr! Es gibt wirklich eine parallele Realität, und sogar einen Weg dorthin.