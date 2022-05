Europa*Rad am 8. Mai 2022 Eine Runde Europa in der BR-Gondel

Am 8. Mai wird sich das "Europa*Rad" für Frieden und europäische Werte von 14 bis 18 Uhr am Münchner Ostbahnhof drehen. In vielfältigen Formaten können Besucherinnen und Besucher im und am "Riesenrad Umadum" über Europa diskutieren und philosophieren. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Der BR ist mit einer eigenen Gondel vertreten.