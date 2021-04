Schülermedientage 2021 Jugendliche und Medienmacher im Dialog

Der Bayerische Rundfunk bietet in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und zahlreichen Medienhäusern – darunter die Süddeutsche Zeitung und viele weitere regionale Tageszeitungsverlage – erneut die Schülermedientage an. Pandemiebedingt finden sie dieses Jahr ausschließlich im Netz statt. In Exklusiv-Webworkshops für einzelne Schulklassen diskutieren erfahrene Journalistinnen und Journalisten über die Glaubwürdigkeit von Quellen und Vorbehalte gegenüber Medien. Eine Anmeldung für die Workshops ist nicht mehr möglich.