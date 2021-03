Bayerischer Filmpreis 2020 Ehrenpreis für Martina Gedeck

Martina Gedeck zählt zu den besten deutschen Schauspielerinnen. Geboren wurde sie in München, wo sie ihre Karriere im Theater begann, bis sie von Dominik Graf entdeckt wurde. Durch Kinoerfolge wie Rainer Kaufmanns "Stadtgespräch" (1995) und Helmut Dietls "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" (1996) wurde sie einem breiten Publikum bekannt. 2001 spielte sie ihre Paraderolle als Gourmetköchin in "Bella Martha" und glänzte 2005 als melancholische Verführerin in Oskar Roehlers Literaturverfilmung "Elementarteilchen". Die größten Erfolge feierte Martina Gedeck 2006 mit ihrer Rolle in Florian Henckel von Donnersmarcks Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" und 2008 in Uli Edels "Der Baader Meinhof Komplex", in dem sie die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof verkörperte. Mit einer Solo-Darbietung beeindruckte sie 2012 in der Marlen-Haushofer-Verfilmung "Die Wand" sowie 2013 an der Seite von Jeremy Irons in "Nachtzug nach Lissabon". Mit "Ich bin dann mal weg" ging Martina Gedeck an der Seite von Hape Kerkeling 2015 auf Pilgerreise und suchte gemeinsam mit Ulrich Tukur "Gleißendes Glück". 2018 war die Trägerin des Bayerischen Verdienstordens in Josef Bierbichlers Kinofilm "Zwei Herren im Anzug" zu sehen.