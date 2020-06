Bayerischer Rundfunk Hörfunkdirektor Martin Wagner sagt ade!

Mit einem Überraschungsständchen der BR-Klangkörper im Innenhof des Münchner Funkhauses wurde Hörfunkdirektor Martin Wagner heute in den Ruhestand verabschiedet. Musiker und Musikerinnen aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielten "ihrem" Direktor zum Abschied ein Streichquartett von Joseph Haydn, ein kleines Ensemble aus dem BR-Chor sang u. a. den Gospelsong "Free at last", und ein Teil des Münchner Rundfunkorchesters (Foto, mit Martin Wagner) lieferte mit der Abschieds-Hymne "Time To Say Goodbye" den emotionalen Höhepunkt.