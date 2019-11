"Mamma Mia Bavaria" Luise Kinseher mit Live-Programm im Ersten

"Mamma Mia Bavaria" heißt das aktuelle Bühnenprogramm von Luise Kinseher - in Anspielung auf die berühmte Rolle der Kabarettistin am Münchner Nockherberg. Das Erste zeigt am Donnerstag, 7. November, um 23.30 Uhr einen Zusammenschnitt des BR von einem Auftritt im oberbayerischen Ebersberg.