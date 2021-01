Lockdown und Schulschließungen BR erweitert erneut seine Lernangebote

Ebenfalls ab 11. Januar startet außerdem eine runderneuerte Version des Youtube-Bildungskanals " alphaLernen " mit einem umfassenden Sortiment an Lernvideos für alle Schularten und Jahrgangsstufen.

Mit der BR Mediathek kann zeitlich unabhängig gelernt werden. Unter "Schule daheim" findet sich dort ein großes Angebot an Lerninhalten für Schülerinnen und Schüler aller Schularten, das seit dem ersten Lockdown im März 2020 aufgebaut und kontinuierlich erweitert wurde. Auch im Onlineangebot alphalernen.de werden umfangreiche Lerninhalte nach Fächern sortiert angeboten, die sich an den Lehrplänen der Schulen orientieren. Insgesamt hat der BR seinen Lernprogrammen 2020 über 250 Neuproduktionen hinzufügen können.



Von Mathematik über Englisch bis hin zu Biologie, Sozialkunde und Geschichte werden Lerninhalte breit gefächert angeboten. Mit der Programmierung sollen alle Jahrgangsstufen in Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und anderen weiterführenden Schularten erreicht sowie jede Fächergruppe (MINT, Geisteswissenschaften, Sprachen) berücksichtigt werden.