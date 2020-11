BR Fernsehen Willy Bogner – ein Leben voller Höhen und Tiefen

Die Sendereihe "Lebenslinien" gewährt einen sehr persönlichen Einblick in das bewegte Leben von Skirennläufer, Unternehmer und Filmemacher Willy Bogner. Das BR Fernsehen zeigt "Willy Bogner – Durch Feuer und Eis" am Montag, 21. Dezember 2020, um 22.00 Uhr. In der BR Mediathek ist der Film bereits ab Donnerstag, 17. Dezember 2020, zu sehen, online unter www.br.de/mediathek.