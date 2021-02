Lebenslinien Von den Straßen Kalkuttas nach Oberbayern

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 22. Februar 2021, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Sushila und ihre drei Mütter". Der Film erzählt das Leben von Sushila Sara Mai, die als kleines Kind aus Kalkutta in einer Adoptiv-Familie in Oberbayern aufwächst und heute als Schauspielerin arbeitet. Lange Zeit lebt sie mit dem Druck, allen beweisen zu müssen, dass sie als Kind aus Indien genauso viel wert ist, wie andere. "Sushila und ihre drei Mütter" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 18. Februar 2021 zu sehen, online unter br.de/mediathek.