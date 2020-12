Lebenslinien Ein Leben lang gegen Gewalt an Frauen

In der Sendereihe "Lebenslinien" wird das bemerkenswerte Engagement und Leben von Hildegard Stolper, Vorsitzende des neuen, größeren Passauer Frauenhauses, gezeigt. Nach eigenen Gewalterfahrungen hat sie sich dem Kampf gegen Gewalt an Frauen verschrieben und ein Frauenhaus in Passau gegründet. Das BR Fernsehen zeigt "Die starke Frau von Passau" am Montag, 14. Dezember 2020, um 22.00 Uhr. In der BR Mediathek ist der Film bereits ab Donnerstag, 10. Dezember 2020, zu sehen, online unter www.br.de/mediathek.