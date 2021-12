Lebenslinien "Renate Schmidt – Die Unbeirrbare"

Mitte der 90er Jahre wird sie als "rote Renate" in Bayern bekannt: die Politikerin Renate Schmidt. Kämpferisch lehrt sie vor allem die CSU das Fürchten. Bereits mit 17 Jahren wird sie Mutter und fliegt von der Schule. Sie heiratet ihre Jugendliebe, doch an "den Herd" geht sie nicht. Damals noch ungewöhnlich bleibt ihr Mann bei den Kindern zuhause. Sie aber wird Programmiererin und Systemanalytikerin bei einem großen Versandhaus, und legt dort als Betriebsrätin den Grundstein für ihren Weg in die Politik.

1980 wird sie für die SPD erstmals in den Bundestag gewählt. Dort erreicht sie 1984 die Horror-Nachricht. Sie ist plötzlich Witwe! Wie weiter, fragt sie sich. Den jüngsten Sohn allein in Nürnberg lassen oder die Politik an den Nagel hängen? Der Zusammenhalt in der Familie ist groß, Renates Kinder finden gemeinsam mit ihr eine Lösung. Nach einer Phase der Trauer, macht sie weiter. Sie wird Bundestagsvizepräsidentin, Bundesfamilien- und Frauenministerin, Oppositionsführerin in Bayern, erzielt zweimal Achtungserfolge gegen Edmund Stoiber im Kampf um das Ministerpräsidenten-Amt.