Lebenslinien Zum 65. Geburtstag von Helmfried von Lüttichau

Helmfried von Lüttichau feiert am 20. November seinen 65. Geburtstag. Das BR Fernsehen zeigt dazu am Montag, 15. November 2021, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Helmfried von Lüttichau – Solo für Staller". Der Schauspieler ist einem großen Publikum bekannt aus der beliebten Serie "Hubert und Staller", doch nur wenige Menschen wissen, dass er seine erste Ehefrau, die an Krebs erkrankt ist, bis zum Tod begleitet hat.