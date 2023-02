Lebenslinien Zum 70. Geburtstag von Heiner Lauterbach

Heiner Lauterbach kommt am 10. April 1953 in Köln zur Welt. Sein Vater bringt es im Nachkriegsdeutschland mit einem Handwerksbetrieb zu Wohlstand. Sohn Heiner soll in seine Fußstapfen treten. "Für meinen Vater war immer wichtig, dass ein Mann viel Geld verdient". Doch Heiner will lieber Schauspieler werden und zieht ins wilde München der 70er Jahre. Mit Nebenrollen in "Schulmädchenreport" hält er sich finanziell über Wasser. Der große Durchbruch zum begehrten Darsteller gelingt ihm endlich 1985 mit Doris Dörries' "Männer". Sein Macho-Image und private Exzesse machen ihn schnell zum Liebling der Boulevardpresse. Alkohol und Drogen richten ihn fast zu Grunde. Nicht nur seine Freunde machen sich Sorgen, er könne sterben. Dann tritt mit 50 Jahren Viktoria in sein Leben. Das 20 Jahre jüngere Model fühlt sich von seiner liebevollen Art angezogen. Beiden ist klar, wenn sie eine Familie gründen möchten, muss Heiner seinen Lebensstil radikal ändern. Mit eisernem Willen, Sport, gesunder Ernährung und Viktorias Liebe gelingt ihm das. Heute ist Heiner nicht nur ein gefragter Charakter-Darsteller, sondern kann an seinem 70. Geburtstag gelassen zurückblicken.