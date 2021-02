Lebenslinien Ernst Hannawald – Krasser als jeder Film

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 22. März 2021, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: Ernst Hannawald – Krasser als jeder Film". Der Film portraitiert den Ausnahmeschauspieler Ernst Hannawald, der es schaffte, seine schwere Kindheit, Drogen und Zusammenbrüche hinter sich zu lassen und zusammen mit seiner Frau als Schauspieler und Buchautor sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. "Ernst Hannawald – Krasser als jeder Film" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 18. März 2021 zu sehen, online unter br.de/mediathek.