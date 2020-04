Lebenslinien Für uns zählt jeder Atemzug

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 11. Mai 2020, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: “Für uns zählt jeder Atemzug“. Der Film erzählt auf eindringliche Weise von Manuela und Michel, die mit ihren beiden Kindern in Schönberg bei Mühldorf am Inn leben. Doch Michel leidet seit 13 Jahren unter der tödlichen Krankheit ALS .