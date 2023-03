Lebenslinien Die Moderatorin Caro Matzko im Porträt

Am Montag, 1. Mai 2023, zeigt das BR Fernsehen um 22.00 Uhr in der Sendereihe "Lebenslinien" den Film "Caro Matzko – Trauriges Mädchen, witzige Frau" von Maike Conway. Er porträtiert das Leben und den Werdegang der bekannten Moderatorin, Journalistin und Autorin Caro Matzko. Bereits ab Donnerstag, 27. April 2023, ist der Film in der ARD Mediathek verfügbar. Am Freitag, 28. April, ist Caro Matzko zu Gast in der Abendschau im BR Fernsehen.