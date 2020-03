Lebenslinien Rita Falk - die Frau hinter den bayerischen Blockbustern

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 13. April 2020, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Rita Falk – Frau Eberhofer". Der Film gibt persönliche Einblicke über die Erfolgsgeschichte und das Leben der Heimatkrimiautorin Rita Falk, die sich mit ihren Geschichten um den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in die Herzen der Leser schrieb. "Rita Falk – Frau Eberhofer" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 9. April 2020 zu sehen. Außerdem wird am Samstag, 11. April 2020, "Winterkartoffelknödel. Ein Eberhoferkrimi" im BR Fernsehen ausgestrahlt.