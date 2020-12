BR KulturBühne "Drei Männer im Schnee" als Silvester-Stream aus dem Münchner Gärtnerplatztheater

Der Bayerische Rundfunk setzt seine Zusammenarbeit mit bayerischen Bühnen während des Lockdowns fort. Zum Jahreswechsel, am 31. Dezember um 18.00 Uhr, zeigt die BR KulturBühne die mehrfach ausgezeichnete Revueoperette "Drei Männer im Schnee" als Stream aus dem Münchner Gärtnerplatztheater. Die Inszenierung von Staatsintendant Josef E. Köpplinger wird kostenfrei auf www.br.de/kultur sowie der Website des Theaters (www.gaertnerplatztheater.de) abrufbar sein. Das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz wird dirigiert von Andreas Partilla.

Die Bühnen bleiben im Lockdown geschlossen. Noch immer wissen die Theater nicht, wann sie wieder regulär live vor Publikum werden spielen können. Viele Häuser versuchen, den öffentlichen Kunst-Raum durch alternative Formen herzustellen. Und die BR KulturBühne verstärkt in der Krise ihre Zusammenarbeit mit den bayerischen Bühnen. So sind Premieren im Stream möglich. Ein Angebot, das vom Publikum begeistert angenommen wird. Nach dem erfolgreichen Live-Stream der Wiederaufnahme von "Hänsel und Gretel" im November, der Premiere von "Anna Bolena" und der Operette "Der Vetter aus Dingsda" im Dezember streamt das Gärtnerplatztheater in Zusammenarbeit mit der BR KulturBühne nun die skurril-spritzige Revue-Operette "Drei Männer im Schnee", nach dem Roman von Erich Kästner, in einer adaptierten Fassung von Thomas Pigor.

"Drei Männer im Schnee"

Revueoperette von Thomas Pigor

Nach dem Roman von Erich Kästner

Musik von Konrad Koselleck, Christoph Israel, Benedikt Eichhorn und Thomas Pigor

In einer adaptierten Fassung von Thomas Pigor

Dr. Fritz Hagedorn kann so einiges, doch zu einem Job hat’s bisher nie gereicht. Auch diesmal bringt ihm sein Ideenreichtum statt der ersehnten Anstellung beim Berliner Tobler-Konzern bloß den Gewinn eines Preisausschreibens ein: 14 Tage Winterurlaub inklusive Silvesterfeier im noblen Grandhotel Bruckbeuren in den Bergen! Konzernchef Tobler hingegen will einmal erleben, wie man auf ihn reagiert, wenn er als armer Schlucker verkleidet ebendort auftaucht. Doch seine Haushälterin informiert hinterrücks die Hoteldirektion, dass ein anonymer Millionärsbesuch ins Haus stünde. Vor Ort wird prompt Hagedorn für den reichen Mann gehalten, was den Grundstein für herrliche Verwicklungen und die eine oder andere Winter-Liebelei legt! Im Auftrag des Gärtnerplatztheaters verwandelt der legendäre Chansonnier und Musikkabarettist Thomas Pigor den satirischen Erfolgs-Roman von Erich Kästner aus dem Jahr 1934 in eine skurril-spritzige Revueoperette – mitten im Schnee!

Musikalische Leitung: Andreas Partilla

Regie: Josef E. Köpplinger

Choreografie: Adam Cooper

Bühne: Rainer Sinell

Kostüm: Dagmar Morell

Licht: Josef E. Köpplinger, Michael Heidinger

Dramaturgie: Michael Alexander Rinz

Besetzung:



Eduard Tobler: Erwin Windegger

Hilde Tobler, seine Tochter: Julia Sturzlbaum

Dr. Fritz Hagedorn: Armin Kahl

Johann Kesselhuth, Toblers Kammerdiener: Alexander Franzen

Claudia Kunkel, Hausdame bei Toblers: Dagmar Hellberg

Portier Polter: Eduard Wildner

Hoteldirektor Kühne: Frank Berg

Frau Calabré: Sigrid Hauser

Toni Graswander: Peter Neustifter

Sepp Graswander: Stefan Bischoff

Tierhändler Seidelbast / Herr Calabré: Florian Sebastian Fitz

Emir von Bahrein: Alexander Moitzi

Liftboy: Christian Schleinzer

Mrs. Sullivan: Ulrike Dostal

Zimmermädchen 1: Laura Schneiderhan

Zimmermädchen 2: Florine Schnitzel

Zimmermädchen 3: Evita Komp

Page Beppi: Maximilian Berling

Page Franzl: Alexander Bambach

SA-Mann: Christian Weindl

Milchfrauen: Veronika Kröppel, Kim Mira Meyer, Corinna Klimek

Chor und Statisterie des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Die Aufzeichnung der Vorstellung vom 30. Dezember wird in Kooperation mit der BR KulturBühne am 31. Dezember um 18.00 Uhr auf www.gaertnerplatztheater.de sowie www.br.de/kultur zu sehen und bis Sonntag, 3. Januar um 23.00 Uhr abrufbar sein.