Dokumentarfilm Aljona Savchenko und Bruno Massot in "Die Kür ihres Lebens"

Ständige Streitigkeiten über den richtigen Kurs drohen das Vorhaben zum Scheitern zu bringen. Februar 2018, Pyeongchang: Bruno patzt beim Kurzprogramm, das Paar liegt mit weitem Abstand an vierter Stelle.

Jetzt bleibt ihnen nur noch, der Welt ihre einzigartige Kür zu zeigen, an der sie so lange gearbeitet haben. In einem Herzschlagfinale erringen sie mit der besten jemals gelaufenen Kür doch noch Gold und begeistern Millionen Zuschauer weltweit. Ein einfühlsames Porträt, das einmalige Einblicke hinter die Kulissen des Eiskunstlaufs bietet.