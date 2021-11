BR-KLASSIK Start der 3. Staffel "klassik shorts"

Die unterhaltsame Webvideo-Reihe über Meisterwerke der klassischen Musik unter der Regie des Grimme-Preisträgers Michael Wende geht in die nächste Runde. Mit Infos, Grafiken und Fun Facts stellt BR-KLASSIK-Moderator Maximilian Maier vier weitere große symphonische Werke vor: Beethovens 5. Symphonie, Strawinskys einstiges Skandalwerk "Le sacre du printemps", den legendären "Bolero" von Ravel und den "Karneval der Tiere" von Saint-Saëns. Zu sehen sind die Kurzvideos ab 15. November auf br-klassik.de, in der BR Mediathek und auf Youtube sowie ab 28. November als Konzerteinführung in ARD alpha.