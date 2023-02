BR-Kinderprogramm Ein Jahr Krieg in der Ukraine: BR erklärt die Lage für Kinder

Seit fast einem Jahr herrscht nun schon Krieg in der Ukraine. Auch für Kinder ist das ein großes Thema, das nach wie vor viele Fragen aufwirft. Rund um den Jahrestag des Kriegsbeginns wirft das BR-Kinderprogramm einen Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine und in Deutschland und ordnet diese kindgerecht ein:

In der Sendung radioMikro auf Bayern 2 sind am 17. Februar ukrainische Schulkinder zu Gast und berichten aus ihrem Alltag. Und in zwei Folgen CheX!-Spezial spricht Checker Tobi mit ukrainischen Kindern und fragt, wie es den Geflüchteten in Deutschland und den Menschen in der Ukraine inzwischen geht.

Die Sendungen im Überblick:

radioMikro: Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Freitag, 17. Februar, 18.30 Uhr auf Bayern2

radioMikro, der Kinderfunk des BR, hat ukrainische Schulkinder ins Radio-Studio eingeladen. Wie geht es ihnen heute, nach ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine? Wo gehen sie zur Schule, und können sie dort auch lernen? Und wie steht's mit den Freunden – in der Ukraine und in München? Welche Hoffnungen haben sie für ihr Land und sich selbst? Moderatorin Katrin Waldenburg fragt nach.

CheX! Ukraine Spezial: Wie geht es den Kindern in der Ukraine?

Ab Freitag, 24. Februar, 15.00 Uhr, ARD Mediathek, kika.de, KiKA-Player

Tobi möchte herausfinden, wie es den Kindern in der Ukraine nach einem Jahr Krieg geht. Darüber spricht er mit Sofia aus Odessa und Nykyta aus Kiew. Sie erzählen, wie sich ihr Alltag seit Kriegsbeginn verändert hat, wie es ist, im Kriegsgebiet in die Schule zu gehen und was ihnen trotz der schlimmen Situation etwas Hoffnung gibt.

CheX! Ukraine Spezial: Wie geht es den Geflüchteten in Deutschland?