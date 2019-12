Unterhaltung Kabarett und Comedy rund um den Jahreswechsel

Im BR Fernsehen

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 22.00 Uhr

Astor FEIERT Fredl Fesl

Fredl Fesl ist die Ikone der bayerischen Musik- und Kabarettszene. Nachdem er seine niederbayerische Heimat verlassen und sich an verschiedenen Instrumenten und verschiedenen Berufen erprobt hatte, erfand er das bayerische Musikkabarett und wurde quasi über Nacht berühmt. Der "Königsjodler" machte in den 1970er-Jahren Bairisch auch außerhalb der Landesgrenzen bühnentauglich. Mit dem "Taxilied" schrieb er den Stadtplan von München komplett um. Seine Ballade vom edlen Rittersepp oder von den 44 Fußballbeinen konnte in den späten 70ern jedes Kind mitsingen. Und heute gibt es wohl kaum einen bayerischen Musikkabarettisten, der sich nicht auf den vollbärtigen Volksmusikanarchisten, begnadeten Gitarristen und hintersinnigen Wortakrobaten beruft. Auch für Willy Astor, der ihn in dieser Ausgabe der "FEIERT"-Reihe würdig, ist Fredl Inspiration und Vorbild gewesen.

ARD Mediathek: noch bis 13. Juni 2020

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 22.15 Uhr

Montag, 30. Dezember 2019, 22.00 Uhr

Bestes Kabarett!

…aus 20 Jahren Bayerischer Kabarettpreis – Teil 1 und 2

Seit 1999 wird der Bayerische Kabarettpreis vom BR und vom Münchner Lustspielhaus an deutschsprachige Kabarettisten verliehen und gilt mittlerweile als einer der renommiertesten Kunstpreise Bayerns. Ob Senkrechtstarter- oder Musikpreis, Haupt- oder Ehrenpreis: In allen Kategorien des Bayerischen Kabarettpreises liest sich die Liste der Preisträger wie ein Who’s who der Kabarettszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In der zweiteiligen, ebenso pointendichten wie wortgewaltigen Rückschau auf 20 Jahre kommen Willy Astor, Günter Grünwald, Josef Hader, Monika Gruber, Helmut Schleich, Helge Schneider, Bruno Jonas, Martina Schwarzmann, Georg Schramm, Olaf Schubert, Hazel Brugger und viele andere zu Wort.

BR Mediathek: Teil 1 nach der Ausstrahlung; Teil 2 vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Freitag, 27. Dezember 2019, 22.10 Uhr

Grünwald Freitagscomedy

Zwischen den Jahren

In der "Freitagscomedy" zwischen den Jahren zeigt Günter Grünwald die ganze Palette des hiesigen Feiertagswahnsinns. Sein Gast Rick Kavanian beweist, wie selbst aus Spritzgebäck Spitzenhumor wird, und Harry G. gerät in eine original bayerische Verkehrskontrolle. Hausmeister Bamberger und Außenreporterin Veronika Bergmann stellen sehr spezielle Bräuche vor, und Sternekoch Joe Waschl wird zum komisch-kulinarischen Wegweiser.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Sonntag, 29. Dezember 2019, 22.00 Uhr

Monika Gruber

"Wenn ned jetzt, wann dann!" (Aufz. aus dem Münchner Circus Krone von 2012)

Monika Gruber, die zur "lustigsten Bayerin" gekürt wurde, begeistert mit ihrem hintersinnigen und bayerischen Humor weit über die deutschen Grenzen hinaus – sowohl auf der Bühne als auch im TV. Das BR Fernsehen zeigt das Erfolgs-Solo "Wenn ned jetzt, wann dann?" in einer Aufzeichnung aus dem Münchner Circus Krone von 2012.

In einer endlosen Warteschleife auf der Baustelle ihres zukünftigen Traumhauses findet sie sich wieder in einem Haifischbecken der Alltagstücken, umzingelt von Handwerkern und gutgemeinten Ratgebern, aber auch von Fragen, Wünschen und Sehnsüchten, die einen hinterrücks überfallen, während man eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt ist.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung, bis 5.1.2020

Montag, 30. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Django Asül: Rückspiegel 2019

Satirischer Jahresrückblick

Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. Und so hat sich das vergangene Jahr einen eigenen Rückspiegel redlich verdient!

Denn 2019 war ein Jahr voller überraschender Wendungen: Europas Politiker schieben alle Verantwortung auf Greta. Angela Merkel schiebt Ursula von der Leyen auf der Gorch Fock nach Brüssel ab. Woraufhin Greta beweist, dass interkontinentale Flüge auch per Boot machbar sind. Das führt zu der Annahme, dass in puncto Klima das Glas (und nicht das Boot!) halbvoll statt halbleer ist, solange freitags die Schulen halbleer statt halbvoll sind. Für die Bundesregierung hingegen brachte 2019 jede Menge Wahlen im Osten und Qualen im Westen. Was CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer dazu bewog, die Sicherheitszone lieber in Thüringen als in Syrien aufzubauen. Die SPD wollte die neue Spitze der Partei ganz fair in der Breite suchen. Die Minuszinsen der EZB machten sich in der Punktebilanz des FC Bayern bemerkbar. Deshalb beantragte die SPD für Bayern-Trainer Kovac die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Dank PKW-Maut geriet Verkehrsminister Scheuer gewaltig ins Rudern, obwohl er jederzeit auch hätte das Flugzeug nehmen können. Und in Ahlen wurde ein Mops gepfändet. Der Rückspiegel 2019 ist daher ein Muss für alle, die begriffen haben: So rasant war Stillstand noch nie!

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Silvester, 31. Dezember 2019, 17.45 Uhr

Neues von Herbert & Schnipsi

Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer haben als chaotisch-biederes Ehepaar "Herbert & Schnipsi" mit Geschichten zum Schmunzeln, Lachen und Schenkelklopfen längst Kultstatus erreicht. Nun stellt sich das Chaos-Paar erneut den Tücken des Alltags und treibt die skurrilen Momente des Lebens gekonnt auf die Spitze.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung, für 12 Monate

Silvester, 31. Dezember 2019, 18.45 / 0.05 Uhr

Dinner for One

Butler James (Freddie Frinton) feiert mit Miss Sophie (May Warden) und ihren imaginären Freunden ihren 90. Geburtstag. Wie in jedem Jahr hat Miss Sophie dazu ihre vier engsten Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Da sie jedoch alle bereits verstorben sind, muss Butler James ihre Rollen übernehmen.

Silvester, 31. Dezember 2019, 19.05 Uhr

Die Komiker – Die besten Sketche

Michael Altinger, Andreas Giebel, Monika Gruber, Günter Grünwald, Eva Mähl, Christian Springer und Sabrina White präsentieren ihre besten Sketche und zeigen alles, was den jahrelangen Erfolg von "Die Komiker" ausgemacht hat: lustige Figuren, authentische Sprache und aufwendige Ausstattung. "Die Komiker" zeigen in ihren Sketchen ein breit gefächertes Spektrum an Figuren und skurrilen Situationen. Bairisch komisch parodieren und persiflieren sie u. a. auch Formate des Fernsehens bis hin zum großen Kinofilm.

Silvester, 31. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Heißmann + Rassau: Die lustige Witwe

Die Comödie Fürth hat den bekannten Operettenklassiker von Franz Lehár liebevoll entstaubt und mit spektakulären Salon- und Tanzszenen neu inszeniert. Das Orchester von Thilo Wolf sorgt für den typischen Big-Band-Sound mit den beliebten Ohrwürmern von einst.

Handlung: Im 1960 schickt der Fürther Millionär und Modeversandhaus-Inhaber Arthur Julius (Bernhard Ottinger) seinen arbeitsscheuen Sohn Danilo (Volker Heißmann) zusammen mit Buchhalter Njegus (Martin Rassau) nach Paris. Eine neue Filiale soll dort eröffnet werden. Doch statt das Geschäft in Gang zu bringen, genießt Danilo lieber das süße Leben im berühmten Pariser Maxim's. Sein Vater Julius weiß sich keinen anderen Rat mehr und greift zu einer List: Er gibt vor, seine Sekretärin Hanna (Kerstin Ibald) zu heiraten und fingiert dann seinen Tod. Die Alleinerbin Hanna fährt nach Paris, dreht Danilo den Geldhahn zu, um selbst das Geld mit vollen Händen auszugeben. Ihre Spendierfreudigkeit lässt etliche abgebrannte Pariser Gigolo-Herzen hoffen, die "lustige Witwe" bald zum Traualtar führen zu können. Ein Happy End für Danilo, der schon lange heimlich in Hanna verliebt ist, rückt in immer weitere Ferne.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Silvester, 31. Dezember 2019, 22.30 Uhr

Auf bairisch g'lacht! Silvesterspezial 2019

Das BR Fernsehen verabschiedet das alte Jahr mit einem Comedy-Feuerwerk und präsentiert die lustigsten Sketche der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre. Höhepunkte aus Kultsendungen wie "Sketchup", "Die Komiker", "Grünwald Freitagscomedy", "Kanal fatal" und "Herbert & Schnipsi" stehen auf dem Lach-Menü. Im Silvesterspezial sind mit dabei: Michael Altinger, Günter Grünwald, Constanze Lindner, Herbert & Schnipsi, Andreas Giebel, Monika Gruber, Hape Kerkeling, die Wepper-Brüder, Barbara Schöneberger, Eva Mähl u. v. m.

Silvester, 31. Dezember 2019, 0.20 Uhr

Heißmann + Rassau: Essn für ann

Eigentlich will Georg Kaltengruber (Volker Heißmann) einen gemütlichen Silvesterabend zu Hause verbringen. Doch seine Frau Anneliese (Martin Rassau) schreckt ihn mit einer glorreichen Idee auf: Sie hat sich in den Kopf gesetzt, "Dinner for One" auf Fränkisch zu spielen und im Internet zu veröffentlichen. Ihr Mann Georg soll natürlich mitmachen und den Butler James geben. Aber so ganz genau kann sich Anneliese nicht mehr an die Originalfassung erinnern – da ist Chaos vorprogrammiert.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung, für 12 Monate

Neujahr, 1. Januar 2020, 20.15 Uhr

Brettl-Spitzen X

Die Volkssänger-Revue

Die Liebe in all ihren Facetten ist das große Thema dieser Neujahrssendung. Der Oberpfälzer Jürgen Kirner lässt es krachen und präsentiert Volkssänger aus Franken, aus Niederbayern, München, Österreich und der Oberpfalz. Mit dabei sind u. a. Schleudergang, Barbara Preis, Tschejefem, das Schleierfall Duo, Marion Schieder, Bianca Bachmann, Tobias Boeck, Alexander Schuhmann, Conny und die Sonntagsfahrer, Ohdraaht & Lumpad, Wolfgang Kamm und die Couplet-AG. Die Brettl-Spitzen-Musi begleitet wieder alle Solisten.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung unbegrenzt

Neujahr, 1. Januar 2020, 22.00 Uhr

Martin Frank – live auf der Bühne

Höhepunkte aus "Es kommt wie's kommt" (Aufz. aus dem Münchner Lustspielhaus)

Frech, direkt, bodenständig, lustig und musikalisch – so agiert das niederbayerische Nachwuchs- und Allroundtalent Martin Frank auf der Bühne. Mit seiner Stimme, seiner Komik und seiner großen Leidenschaft für Gesang setzt er in seinem dynamischen Soloprogrammen Höhepunkte.

Martin Frank schaut in seinem aktuellen Soloprogramm "Es kommt wie's kommt" mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft. Dabei geht es dem 26-Jährigen mit satirischem Blick und scharfer Zunge um Fragen wie: Kann man sich heute auch ohne Bachelor noch auf die Straße trauen? Kann man Karriere machen, auch wenn man schleimtechnisch nicht mit den Schnecken mithalten kann? Ist anonymes Wohnen Fluch oder Segen?

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 20.12., für 12 Monate

Donnerstag, 2. Januar 2020, 20.15 Uhr

Monika Gruber

Wahnsinn!

Monika Gruber schimpft und grantelt in ihrem sechsten Bühnensoloprogramm "Wahnsinn" über all das, was sie so aufregt, narrisch macht und berührt. Sie watscht ab, sie flirtet und versöhnt, sie hält die Fahne des gesunden Menschenverstands hoch in einem Hochgeschwindigkeitsmonolog durch eine immer verrückter werdende Welt.

Europa bricht auseinander, der kleine Mann aus Nordkorea und die "gelbste Föhnwelle" der USA spielen Volleyball mit der Welt über den Kopf von Putin hinweg. In Deutschland zerstreiten sich Familien und Freunde über die Flüchtlingssituation, während Forscher herausgefunden haben, dass es vielleicht doch nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern insgesamt 59 geschlechtliche Zuordnungen.

Die ganze Welt is' narrisch worn! Warum sind Kinder inzwischen Projekte und der eigene Körper ein Optimierungsprodukt? Warum ist der Thermomix inzwischen ein vollwertiges Familienmitglied, während die eigene Mutter im Altersheim vereinsamt? Stirbt guter Humor wirklich aus? Warum ist Burnout inzwischen ein Statussymbol? Antworten auf all diese Fragen sucht Monika Gruber in ihrem aktuellen Bühnenprogramm "Wahnsinn!".

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung, bis 9.1.2020

Donnerstag, 2. Januar 2020, 22.00 Uhr

Ringlstetter. Das Beste 2019!

Marianne & Michael übernehmen für diese Ringlstetter-Sondersendung die Moderation der bayerischen Personality-Show. Fast 1.500 Sendeminuten wurden dazu gesichtet und ausgewertet. Marianne Hartl übernimmt an diesem besonderen Abend die Bar und Michael Hartl nimmt am Moderatoren-Schreibtisch Platz. Und Hannes Ringlstetter? Der gebürtige Münchner und Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises 2019 (gemeinsam mit Stephan Zinner) kommt mit Caro Matzko als Gast in seine eigene Sendung!

Das Publikum darf sich auf die Highlights des vergangenen Jahres – die witzigsten Gags, die überraschendsten Zuspieler und die interessantesten Talk-Momente freuen – mal lustig, mal ernst, mal völlig durchgedreht aber immer typisch Ringlstetter. Wird es Michael sogar noch gelingen, seinen Talkgästen Caro und Hannes vielleicht das eine oder andere Geheimnis zu entlocken?

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Freitag, 3. Januar 2020, 22.05 Uhr

Günter Grünwald im Deutschen Theater

Deppenmagnet

Mit seinem Soloprogramm "Deppenmagnet" konnte Kabarettist Günter Grünwald schon viele hunderttausend Zuschauer begeistern. An diesem Abend ist das erfolgreiche Bühnenprogramm erstmalig im BR Fernsehen zu sehen.

Vor fast 30 Jahren als "Entdeckung der Saison" gefeiert, zählt Günter Grünwald heute zu den erfolgreichsten Kabarettisten Bayerns. Mit seiner typisch derb-direkten Art kämpft sich der Meister des grotesken Humors durch die Schrecken des Alltags. Ob Dauer-Kochkurse im TV, Tattoos auf jedem Körperteil oder auch zweckentfremdete Abflussreiniger – der rote Faden in seinem Programm ist und bleibt der Irrsinn des alltäglichen Lebens.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 20.12., für 12 Monate

Montag, 6. Januar 2020, 22.00 Uhr

Martina Schwarzmann

Wer Glück hat, kommt (Aufz. aus dem Stadttheater Kaufbeuren von 2012)

Wahrscheinlich hat niemand mit weniger Griffen auf der Gitarre mehr Lieder geschrieben als die preisgekrönte Kabarettistin Martina Schwarzmann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

In ihrem vierten Programm "Wer Glück hat, kommt" macht sie das, was sie immer macht: Sie erzählt Geschichten aus dem Alltag, singt Lieder, und zwar ausschließlich solche, die auch ihr Spaß machen. Das Programm strotzt vor Spott auf den Zeitgeist, auf Traditionen und Konventionen. Dennoch – zwischen den Zeilen ist es eine Liebeserklärung an das Leben.

BR Fernsehen: nach der Ausstrahlung, bis 13.1.2020

Donnerstag, 9. Januar 2020, 21.00 Uhr

Mama Bavaria spezial

Mit Luise Kinseher

Luise Kinseher präsentiert in ihrer Paraderolle als Mama Bavaria noch einmal Besonderes und Unbekanntes aus dem ersten Jahr ihrer gleichnamigen Sendung "Mama Bavaria".

Mama Bavaria blickt zurück auf das Jahr, in dem sie beschloss, vom Sockel an der Theresienwiese zu steigen und ihren Kindern einmal so richtig auf den Zahn zu fühlen. In schmerzhaft schönen, aber auch sehr lustigen und hochinformativen Einzelaudienzen traf sie u. a. Prominente wie Ilse Aigner (Präsidentin des Bayerischen Landtags), Hubert Aiwanger (Bayerischer Wirtschaftsminister), Katharina Schulze (Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag), Natascha Kohnen (Landesvorsitzende der BayernSPD) oder Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller") in ihren Privatgemächern.

Und sie hat nachgefragt, kein Geheimnis blieb unentdeckt, keine Sünde ungebeichtet, und keine Pointe wurde ausgelassen. Mit unerwarteten Themen und Erkenntnissen und der unkonventionellen Sichtweise einer über 150-jährigen, aber erstaunlich jung gebliebenen Landesmutter liest sie die Leviten. Sie lobt und tröstet auch und zeichnet mit ihren Gästen ein neues, spannendes Bayernbild, das beherzt hinter die Klischees blickt, das aufklärt und dabei prächtig unterhält.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Freitag, 10. Januar 2020, 22.05 Uhr

Michl Müller – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Müller… nicht Shakespeare"

Scharfsinnig nimmt Michl Müller Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft in seinem Programm "Müller…nicht Shakespeare" aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbsternannte "Dreggsagg", fränkisch für Schelm, aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus.

Auf seiner packenden und mitreißenden Reise durch den alltäglichen Wahnsinn hat Michl Müller mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme das Publikum schnell auf seiner Seite. Nichts und niemand aus Politik, Boulevard und Gesellschaft ist vor seinem erfrischend respektlosen Mundwerk sicher.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 20.12., für 12 Monate

Im Hörfunk

Silvester, 31. Dezember 2019, 22.05 – 23.50 Uhr

radioSpitzen live vor Ort

Mit Pigor & Eichhorn, Christof Spörk und Anna Manteur

(Aufnahme vom 12. Dezember 2019 im Studio 2 des Münchner Funkhauses)

Im "radioSpitzen Spezial" zum Jahreswechsel präsentieren die Berliner Salon-Hip-Hopper Pigor & Eichhorn preisgekröntes Musikkabarett vom Feinsten – zusammen mit ihren Gästen, dem österreicherischen Ex-"Global Kryner"-Frontman Christof Spörk und der stimmgewaltigen Dresdner Anti-Diva Anna Mateur im Studio 2 des BR Funkhauses.

Im Anschluss online verfügbar über bayern2.de und die Bayern2App