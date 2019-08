Lebenslinien Jürgen Kirner – mit Kraft und Kreativität bis auf die Oide Wiesn

Jürgen Kirner ist ein unkonventioneller Kabarettist, Volkssänger und Moderator, der in seinem Leben einige Hürden nehmen musste, um in der Gesellschaft und im Business anerkannt zu werden. Das BR Fernsehen zeigt das facettenreiche Leben des Frontmannes der Couplet-AG in der Sendereihe Lebenslinien: “Ein Oberpfälzer auf der Oidn Wiesn“ am Montag, 23. September 2019, um 22.00 Uhr. Der Film ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 19. September zu sehen, online unter www.br.de/mediathek.