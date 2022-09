71. Internationaler Musikwettbewerb der ARD Preisträgerinnen und Preisträger 2022 stehen fest

"Wir sind unheimlich glücklich darüber, dass wir alle Runden dieses Riesenwettbewerbs in Präsenz durchführen, so viele junge Musikerinnen und Musiker in München begrüßen und wieder ein außergewöhnlich hohes Niveau erleben konnten."

Im Fach Flöte ging ein erster Preis an Yubeen Kim (25) aus Südkorea und ein zweiter Preis an Mario Bruno (25) aus Italien. Einen dritten Preis sowie den Publikumspreis erspielte sich Leonie Virginia Bumüller (27) aus Deutschland.

Im Fach Posaune errang der Brite Kris Garfitt (30) einen ersten Preis sowie den Publikumspreis. Einen zweiten Preis erspielte sich der Australier Jonathon Ramsay (28), ein dritter Preis ging an den Spanier Roberto de la Guía Martínez (27). Im Fach Streichquartett konnte sich das Barbican Quartet (Bulgarien/Deutschland/Kanada/Niederlande) über einen ersten Preis freuen. Ein zweiter Preis sowie der Publikumspreis gingen an das Quartet Integra aus Japan. Das Chaos String Quartet aus Deutschland/Italien/Niederlande/Ungarn erspielte sich einen dritten Preis.

In drei Konzerten präsentieren sich alle Preisträgerinnen und Preisträger noch einmal einem großen Publikum: im Prinzregententheater am Mittwoch, 14. September mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Christian Reif, am Donnerstag, 15. September mit dem Münchener Kammerorchester unter der Leitung seines Konzertmeisters Daniel Giglberger sowie am Freitag, 16. September im Herkulessaal mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Joshua Weilerstein.