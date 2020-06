13-teilige Video-Reihe Instrumentenkunde digital mit dem Münchner Rundfunkorchester

Um die bayerischen Schülerinnen und Schüler in Zeiten mit wenig Präsenzunterricht zu unterstützen, hat das Münchner Rundfunkorchester im Rahmen seiner Education-Projekte eine neue Video-Reihe produziert. In sechs bis acht Minuten langen Beiträgen stellen Mitglieder des Orchesters in unterhaltsamen Gesprächen mit Moderatorin Susanne Rohrer ihre Instrumente vor. Zu finden sind die Videos auf der Homepage und den Social Media-Kanälen des Münchner Rundfunkorchesters sowie auf verschiedenen Lernplattformen.

"Was spielst Du denn?" lautet das Motto und jeweils die Einstiegsfrage zu den Gesprächen mit den Musikerinnen und Musikern, in denen Erstaunliches und Spannendes, Bekanntes und Unbekanntes und schließlich nicht selten ganz Persönliches zu Tage gefördert wird. Moderatorin Susanne Rohrer, bekannt von BAYERN 1 und BAYERN 3, hat sich mit den Orchestermitgliedern einzeln im Studio 1 des BR-Funkhauses getroffen und sie über ihre Instrumente interviewt und erzählen lassen. Neben Klangbeispielen, die die Charakteristika der einzelnen Instrumente hervorheben, haben alle Videos eines gemeinsam: Am Ende jedes Beitrags spielen die Protagonisten die berühmte "Ode an die Freude" aus Beethovens 9. Sinfonie. Für alle, die ihr eigenes Instrument mal wieder einmal zur Hand nehmen und die "Ode an die Freude" mitspielen möchten, finden sich auch die Noten auf der Website des Münchner Rundfunkorchesters.

Die Videos richten sich an Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter. Alle 13 Folgen dieser digitalen Instrumentenkunde finden sich auf der Website rundfunkorchester.de sowie den Social Media-Kanälen Facebook und Instagram des Münchner Rundfunkorchesters. Außerdem stehen sie auch auf der BR Plattform "alpha lernen" unter der Rubrik "Musik" zur Verfügung (br.de/alphalernen/faecher/musik) sowie in der BR Mediathek unter der Rubrik "Schule daheim – Online lernen". In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist die Videoreihe in Kürze auch auf dessen Infoportal "mebis" abrufbar (mebis.bayern.de).

Mitwirkende: Mitglieder des Münchner Rundfunkorchester

Susanne Rohrer, Moderation