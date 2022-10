Erstmals in deutscher Synchronfassung Märchenhafte Adventsserie "In anderen Welten"

Die magische Fantasy-Serie "In anderen Welten" stellt zwei 15-jährige Schwestern in den Mittelpunkt, die auf dem Weg zum Erwachsenwerden erste Erfahrungen in einer faszinierenden, gefährlichen und unvorhersehbaren Welt machen: in der Realität, aber auch in einer an Grimms Märchen angelehnten Fantasiewelt. Diese Spiegelung ermöglicht einen neuen und unkonventionellen Weg, um von den Schwierigkeiten des Teenageralters zu erzählen. Im Auftrag des BR und des rbb ist eine deutsche Synchron-Fassung für die Serie entstanden.