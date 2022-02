Instagramserie @ichbinsophiescholl endet am 26. Februar Zehn Monate mit Sophie Scholl

Sophie Scholl auf Instagram, in Echtzeit und aus nächster Nähe: Nach 300 Tagen wird @ichbinsophiescholl, die Instagramserie von SWR und BR über das berühmte Mitglied der Weißen Rose, am 26. Februar enden. Über 750.000 Follower ließen sich auf die neuartige Erzählform ein und erleben in dem Kanal die Entwicklung der Studentin Sophie zur Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus mit. Zum Abschluss gibt es zwei Live-Talks auf Instagram mit den Macherinnen und Machern der Serie.

Lebendige Geschichte mit Social Media

Die Instagramserie @ichbinsophiescholl lädt junge Menschen dazu ein, sich über Social Media mit der Geschichte des Widerstands zu beschäftigen. Die Serie nimmt ihr Publikum mit täglichen Postings mit in das Leben von Sophie Scholl. Sie hat damit eine bemerkenswert stabile Community aufgebaut, die regen Anteil am Leben von Sophie Scholl nimmt. Im Kern sind das Nutzerinnen und Nutzer zwischen 18 und 34 Jahren, insgesamt sind 70 % unter 35. Eindrucksvoll ist auch die hohe Interaktionsrate über den langen Zeitraum hinweg; die User ließen sich auf das Storytellingkonzept der Serie ein, das emotionale Nähe erlaubt, interagieren mit Sophie Scholl und untereinander. Sie thematisieren die historische Situation und zeigen großes Interesse an Zusatzinformationen, die innerhalb der Community und durch das Social-Media-Team des Kanals beantwortet werden.

Gemeinschaftswerk

"@Ichbinsophiescholl war ein großes Wagnis und hat am Ende alle unsere Erwartungen übertroffen. Wichtig war uns von Anfang an, das spielerisch interaktive Experiment auf solide Füße zu stellen, mit der großen Unterstützung der Weißen Rose Stiftung und der engagierten historisch-wissenschaftlichen Begleitung von Maren Gottschalk. Die historische Figur Sophie Scholl ist für ein gefühltes Jahr in die lebendige Alltagskultur junger, überwiegend weiblicher Menschen auf Instagram übersetzt worden. Eine Dreiviertelmillion Follower waren es zu zuletzt. Dieser Erfolg wäre nicht möglich gewesen ohne ein 40-köpfiges Team von Schauspielerinnen und Schauspielern, Regie, Autorinnen und Autoren, Mitarbeitenden aller digitaler Sparten, von Distribution bis Community Management. Ein großes Gemeinschaftswerk mit unzähligen guten Energien, ein Glücksfall." Redakteurinnen Susanne Gebhardt (SWR), Lydia Leipert (BR) und Redakteur Ulrich Herrmann (SWR)

Von der Fiktion zur Dokumentation: Abschluss von @ichbinsophiescholl

Als Echtzeitserie endet @ichbinsophiescholl am 18. Februar, dem Tag der Verhaftung der realen Sophie Scholl im Jahr 1943. Danach wird es keine Postings von Sophie mehr geben. Stattdessen wird der Kanal bis zum 26. Februar zunehmend dokumentarisch, mit Erinnerungen von Zeitzeugen und Dokumenten. Er endet mit Hinweisen zu Hintergrundmaterial zu den historischen Ereignissen und dem Projekt selbst.

Insta-Live-Talks am 23. und 24. Februar

Gemeinsamer Blick auf das Projekt: Zum Abschluss von @ichbinsophiescholl gibt es für Follower und alle Interessierten die Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem Team, in zwei Live-Talks auf Instagram, moderiert von Maria Popov. Am 23. Februar wird die Community ab 18 Uhr eingeladen, sich u.a. mit Luna Wedler über die Erfahrungen mit der Serie, über Emotionen und Erkenntnisse auszutauschen. Am 24. Februar werden ab 15 Uhr u. a. Maren Gottschalk und Hugo David Schmitz am zweiten Insta-Live-Talk teilnehmen, um das Konzept der Serie mit den Usern und allen weiteren Interessierten zu diskutieren.

Grundlage für weiterführende Beschäftigung mit Sophie Scholl und mit Social Media

@ichbinsophiescholl wird auch weiterhin zugänglich und nacherlebbar bleiben. Sowohl die Postings als auch die Kommentierungen werden archiviert und bleiben dadurch abrufbar. Der Kanal bleibt damit auch als Grundlage für die Beschäftigung in Unterricht und Bildung erhalten. Etliche Materialzusammenstellungen und Reviews sind in den letzten Monaten zu @ichbinsophiescholl entstanden, pädagogisches Material zur Vertiefung ist z.B. beim Online-Lernangebot Planet Schule und der Plattform Mebis des bayerischen Kulturministeriums zu finden. Darüber hinaus haben sich auch Organisationen wie die Bundeszentrale für politische Bildung, das Leibniz-Institut für Medienforschung und zahlreiche universitäre Projekte mit Geschichtsvermittlung am Beispiel von @ichbinsophiescholl beschäftigt.

Das Team

Die Instagramserie @ichbinsophiescholl entstand aus Anlass des 100. Geburtstags der Widerstandskämpferin und begleitet Sophie Scholl in nachempfundener Echtzeit durch die letzten zehn Monate ihres Lebens. Produktion Sommerhaus Serien GmbH, Content Development Unframed Productions, Content Production Vice Media im Auftrag von SWR und BR. Produzenten sind Jochen Laube und Fabian Maubach (Sommerhaus), Creative Producer Manuel Freundt (Vice) und Melina Voss (Unframed), Executive Producer Katja Siegel (Vice) und Leif Alexis (Sommerhaus). Die Social Media Redaktionsleitung liegt bei Suli Kurban, Tom Lass inszenierte die Spielszenen. Luna Wedler ist als Sophie Scholl zu sehen, außerdem spielen u. a. Max Hubacher, Maria Dragus, David Hugo Schmitz, Thomas Prenn, Caroline Hartig und Leonard Scheicher. Die Redaktion liegt bei Susanne Gebhardt, Ulrich Herrmann (beide SWR) und Lydia Leipert (BR).