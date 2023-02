BR-Dokumentation "Hungern für Gold" - Doku über Essstörungen im Spitzensport

Miriam Neureuther und Kim Bui haben selbst erlebt, wie andauernder Druck, die Leistungsfähigkeit zu steigern oder auch einer ästhetischen Norm entsprechen zu müssen, Essverhalten beeinflussen und verändern kann. Beide haben dabei unterschiedliche Erfahrungen. Miriam Neureuther verlor für den Sport viel Gewicht, Kim Bui geriet in den Teufelskreis der Bulimie. Gemeinsam mit Betroffenen sowie Expertinnen und Experten wollen Miriam Neureuther und Kim Bui in der BR-Dokumentation „Hungern für Gold“ das Schweigen brechen, bestehende Systeme hinterfragen, Auswege und Lösungen aus dem Teufelskreis der Essstörungen heraus suchen.

Miriam Neureuther: "Für den Sport habe ich alles getan"

„Der Sport war mein Leben“, sagt Miriam Neureuther. „Für ihn habe ich alles getan, auch Gewicht verloren“. Sie beschreibt: „Es wurde Druck ausgeübt, dass ich abnehmen muss um noch schneller laufen zu können, obwohl meine Leistungen damals schon sehr gut waren. Dadurch war ich für kurze Zeit sehr an meinem persönlichen Gewichtslimit.“ Erst nach einer schweren Verletzungszeit, in der an Leistungssport nicht zu denken war, hat sie ihr Essverhalten hinterfragt: Will ich wirklich weiter für Gold hungern und meine Gesundheit aufs Spiel setzen? Dank ihres Umfelds hat sie rechtzeitig umgesteuert und es sich nun zur Herzenssache gemacht, über das Thema aufzuklären und zu sensibilisieren.