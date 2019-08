Hörspielproduktion Franz Kafka: "Das Schloss"

Es sprechen u.a. Devid Striesow, Werner Wölbern, Michael Rotschopf und Corinna Harfouch. Das 12-teilige Hörspiel wird ab 15. Januar 2017 sonntags um 15.00 Uhr gesendet und im Hörspiel-Pool der BR-Mediathek zum Nachhören angeboten. Die Hörbuch-Edition mit 12 CDs erscheint im März 2017 im Hörverlag.

1922 schrieb Franz Kafka an „Das Schloss“, 1926 wurde es posthum von seinem Freund Max Brod veröffentlicht. Vordergründig geht es in der fragmentarischen Versuchsanordnung um den rätselhaften Neuankömmling K., gesprochen von Devid Striesow. K. trifft eines Winters in einem beengten Dorf ein und betritt damit die kleine, kalte Welt eines Grafen mit ihren eingefahrenen Gesetzen. Hinter der winterlichen Fassade des dörflichen Einerleis sind die Themen Erstarrung und Bürokratie, Willkür, Argwohn und Fremdenhass allgegenwärtig.

Eine Handlung entwickelte Kafka nur in den Anfangskapiteln des Romanfragments. Alle weiterführenden Kapitel sind geprägt durch lange, in sich kreisende Gespräche.

"Klaus Buhlert hat im Hörspiel ,Das Schloss' die Gestaltungsspielräume maximal genutzt: Er hat seine künstlerischen Kompetenzen, Lesarten, Hör- und Sichtweisen als Bearbeiter, Komponist und Regisseur auf eine wirkungsvolle Art und Weise eingesetzt – so wirkungsvoll, dass ich behaupten möchte, es handelt sich um eine seiner besten Hörspielarbeiten überhaupt." (Herbert Kapfer, Leiter der Redaktion Hörspiel und Medienkunst, der bei der Produktion für die Dramaturgie verantwortlich zeichnet.)

Seine Herangehensweise schildert Buhlert, der 2010 bereits Kafkas "Process" für den Bayerischen Rundfunk als Hörspiel inszenierte, im Gespräch mit Herbert Kapfer in zwei Begleitsendungen – zu hören am 13. Januar 2017 und am 10. Februar 2017 in der Sendereihe „hör!spiel!art.mix“ jeweils um 21.05 Uhr auf Bayern 2.