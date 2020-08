Für Teams, Skype, Zoom und Co Kultige BR-Hintergrundbilder für die Videokonferenz

Die Corona-Krise hat dem Arbeitsmodell Homeoffice einen mächtigen Schub gegeben. Statt im Büro sitzt man am Küchen- oder Wohnzimmertisch, im Garten oder am Campingtisch. Seit Monaten finden die meisten Meetings nicht mehr "in echt“ statt, sondern als Videokonferenz – ob nun bei Teams, Skype, Zoom oder mit einer anderen Konferenzsoftware.

Die neue Technologie beschert viele neue Einblicke – etwa in Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer und zeigt oft mehr, als den Teilnehmerinnen und Teilnehmern lieb ist. Die Softwarehersteller für Videokonferenzen haben dieses Phänomen längst erkannt und bieten auswechselbare Hintergründe an. Die Auswahl ist zwar meist klein, man kann aber auch eigene Hintergründe verwenden.

Rund 40 Hintergründe zur Auswahl

Der BR bietet auf br.de/hintergrundbilder jetzt kostenfrei eine exklusive Auswahl von Hintergrundbildern zum Herunterladen an, mit denen man in der nächsten Videokonferenz bestimmt auffällt. Mit einem Klick sitzt man zum Beispiel im Studio von "Blickpunkt Sport“ von 1978 oder in einem historischen Hörfunkstudio aus den 1960er-Jahren. Oder man wechselt zum "Komödienstadel“, ins "Café Meineid“ oder "sendet“ aus einem gut 60 Jahre alten Fernsehstudio.

Insgesamt stellt der BR rund 40 Hintergrundbilder zur Verfügung und hat dafür seine Archive geöffnet. Die meisten Bilder waren bisher nicht öffentlich zugänglich.

Zu finden sind die Hintergründe auf br.de/hintergrundbilder