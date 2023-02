Komödie aus Fürth "Raub der Sabinerinnen" mit Heißmann + Rassau

Die Comödie Fürth präsentiert den viel gespielten Komödienklassiker "Raub der Sabinerinnen" der Brüder Franz und Paul von Schönthan aus dem Jahr 1884 in einem komplett neuen Gewand – und natürlich in fränkischem Dialekt. Dabei gewähren die Hauptakteure Volker Heißmann und Martin Rassau mit ihrem Ensemble einen humorvollen Blick hinter die Kulissen der strahlenden Theaterwelt. Das BR Fernsehen zeigt einen Mitschnitt aus der Comödie Fürth am Sonntag, 19. Februar 2023, um 20.15 Uhr (und schon jetzt in der ARD Mediathek).