BR Fernsehen Gottschalk liest?

Zum zweiten Mal empfängt Thomas Gottschalk in seiner Sendung Schriftstellerinnen und Schriftsteller, um mit ihnen über ihre Neuerscheinungen zu sprechen. In Bad Kissingen geht es dieses Mal um Männer – Junge und Alte, Liebhaber und Männerfreundschaften. Die Gäste in der Sendung sind: Johanna Adorján mit ihrem Buch "Männer", Marlene Streeruwitz mit "Flammenwand" und Friedemann Karig mit seinem Debut-Roman "Dschungel". Axel Milbergs Buch "Düsternbrook" wird außerdem Thema der Sendung sein. "Gottschalk liest?" wird am Dienstag, 18. Juni 2019 um 22.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.